Mitsuoka в честь своего юбилея анонсировала выход новой модели

Японская компания Mitsuoka Motor, которая специализируется на изготовлении ретроконверсий серийных машин, в честь 30-летия бренда в ближайшее время выпустит новый вариант модели своего известного седана Viewt, сообщил 20 января портал Drom.

Седан Viewt выпускают уже в третьем поколении. Автомобиль сделан на основе субкомпактного хетчбэка Nissan March/Micra, а внешне машина похожа на классический британский Jaguar Mk II образца 1959 года.

Первая генерация Mitsuoka Viewt базировалась на модели March поколения K11, вторая — на K12, нынешняя — на основе K13. Во всех случаях Viewt отличается от «донора» оригинальными передней и задней частями кузова, выполненными из композитных материалов.

Так как Nissan еще в октябре 2022 года прекратил продажи March K13, Mitsuoka оказалась в затруднительном положении в вопросе производства своего Viewt. В компании сообщили, что в течение 2023 года Mitsuoka представит замену модели Viewt. За 30 лет работы Mitsuoka изготовила и продала 13 тыс. седанов Viewt всех трех поколений.

18 января сало известно, что японская компания Axell Auto разработала необычный тюнинговый комплект для современного среднеразмерного рамного пикапа Toyota Hilux. С его помощью легкий коммерческий грузовик можно стилизовать под американские внедорожники 70-х годов XX века. Дизайнеры компании сообщили, что тюнинг-пакет не подражает какой-то конкретной модели, а представляет некий собирательный образ, в котором можно найти отсылки и к старым моделям Land Cruiser и Chevrolet.