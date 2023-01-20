Мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в США

В американском штате Индиана в одном из магазинов Walmart города Эвансвилл мужчина открыл стрельбу и ранил как минимум одного человека. Об этом сообщили в полицейском управлении города в пятницу, 20 января.

«Подозреваемый нейтрализован и находится под стражей. Офицеры проверяют местность на предмет наличия возможных жертв», — сообщили правоохранители в своем аккаунте в Twitter.

По их словам, в результате инцидента была ранена женщина, которая уже доставлена в больницу. Полиция не исключила наличие других жертв стрельбы, но информации о них пока не поступало.

18 января исследовательская организация Gun Violence Archive сообщила, что с начала 2023 года в США был зафиксирован 31 случай массовой стрельбы в 17 штатах. Всего с начала года в США зафиксировано по меньшей мере 65 случаев случайного применения огнестрельного оружия.

Например, 17 января неизвестный открыл огонь на баскетбольном матче в средней школе в американском штате Оклахома. В результате пострадал как минимум один человек.