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Эксперт рассказала о подорожании ипотеки от застройщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С начала 2023 года банки обновили условия по ипотечным ставкам и комиссионным вознаграждениям девелоперов по субсидированным программам, рассказала «Известиям» коммерческий директор компании ASTERUS Вера Стефан.

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«Комиссионные вознаграждения выросли существенно, почти в два раза. За комиссию, которую сейчас платит девелопер под субсидированную ставку в 3%, еще месяц назад можно было получить ставку в 0,1%», — пояснила Стефан.

Минимальная ипотечная ставка на новостройки стала дороже для девелопера, а соответственно и для покупателя жилья, сказала она.

Если взять для примера двухкомнатную квартиру стоимостью 25 млн рублей и рассчитать ипотечный кредит на 30 лет, первоначальный взнос по ипотеке составит 15% — это 3,75 млн рублей, сказала эксперт. При базовой рыночной ставке 11% ежемесячные платежи составят 202 368 рублей, сказала Стефан.

По ее словам, по субсидированной программе со ставкой 3% стоимость квартиры возрастает до 32,8 млн рублей (девелопер закладывает комиссию банку). Соответственно первоначальный взнос 15% вырастает до 4,920 млн рублей. А ежемесячный платеж получается заметно меньше — 117 638 рублей.

Однако в прошлом году, когда комиссия по субсидированию была ниже, при ставке в 0,1% стоимость той же квартиры увеличивалась уже до 33,8 млн рублей. Первоначальный взнос достигал уже 5,075 млн рублей. Однако ежемесячный платеж составлял всего 81 012 рублей.

Таким образом, ежемесячные взносы по ипотечным субсидированным продуктам для покупателей при минимальном размере ставки выросли более чем на 40%, рассказала Стефан.

Ранее, 14 января, «Известия» писали, что средние ставки по ипотеке на загородную недвижимость стали значительно доступнее, чем на вторичные квартиры. По итогам прошлого месяца разница между средними одобренными ставками в этих сегментах выросла до рекордных 2,3%,

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