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Россиян предупредили о рисках при покупке дорогих товаров на маркетплейсах

Профессор Чеглов посоветовал осторожно покупать мебель, обувь и технику на маркетплейсах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов 20 января рассказал, что покупать сложную бытовую технику, мебель, одежду, обувь и ювелирных изделиях на маркетплейсах стоит с особой осторожностью.

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В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что проблема маркетплейсов заключается в необходимости вносить предоплату.

«И если с безопасностью платежей в адрес крупных электронных площадок проблем особых нет, то в отношении удовлетворения потребности при получении товара не всегда все просто», — считает Чеглов.

Также он отметил, что в случае сложной техники могут возникнуть проблемы касательно наличия товара или точности данных о ее модификации, поскольку чаще маркетплейс выступает в роли посредника.

Помимо этого, необходимо быть внимательными при заказе и получении, а также понимать сложности процедуры возврата некачественного товара. Эксперт посоветовал покупать те позиции, которые выводят на конкретного поставщика и предполагают обратную связь и оплату наличными конкретному поставщику при доставке.

Чеглов подчеркнул, что проблемы возникают и при заказе мебели, одежды и обуви, так как в жизни товар может выглядеть не так, как на картинке. В таком случае он посоветовал предварительно сходить в оффлайн-магазины, салоны и посмотреть вживую на то, что представлено на картинке в маркетплейсе.

Среди товаров в группе риска Чеглов назвал ювелирные украшения, алкоголь, аптечные средства. Поскольку нет уверенности в том, что мы получим оригинальный товар, а спросить у курьера или автомата сертификаты нельзя.

Кроме того, эксперт посоветовал тщательнее взвесить все риски при покупке товаров на маркетплейсах, которые доставляются из-за границы. По его словам, это связано с процедурой расчетов.

Ранее, 9 декабря, стало известно, что продажи на российских маркетплейсах в ноябре 2022 года выросли в 2,7 раза в сравнении с тем же месяцем предыдущего года. Больше всего вырос спрос на обувь, фитнес-абонементы и книги. Лидером стал Wildberries (51% продаж), на втором месте — Ozon (29%), замыкает тройку AliExpress — 16%. Средний чек на маркетплейсах за год увеличился на 3%, до 1870 рублей.

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