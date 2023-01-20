Летчик истребителя Су-35с рассказал о задачах боевых вылетов в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе спецоперации (СВО).

Как рассказал летчик истребителя Илья, в ходе выполнения боевых задач экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе дежурства в воздухе выполняем в основном задачи по прикрытию нашей авиации от воздействия противника, также не допускаем работы штурмовой, бомбардировочной авиации ВСУ, не даем им выполнять работу по нашим наземным позициям. Охотимся на комплексы [противовоздушной обороны] ПВО. В процессе боевой работы можно сделать вывод, что авиация ВСУ создает только видимость каких-либо действий, близко к нам они не подходят, потому что знают, что шансов нет у них выжить», — сказал летчик Илья.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Как стало известно 19 января, российские летчики сбили украинский военный самолет в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР). Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка сбит в воздухе украинский самолет Су-25.

Ранее, 29 декабря, российское оборонное ведомство обнародовало кадры из кабины пилота во время работы истребителя Су-35с. Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса, поясняли в Минобороны. При обнаружении воздушной цели экипаж истребителя идентифицирует ее и уничтожает ракетным вооружением.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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