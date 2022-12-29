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Минобороны показало кадры из кабины пилота Су-35с во время патрулирования

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Фото: Министерство обороны РФ
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Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполняют боевые вылеты и воздушное патрулирование в зоне спецоперации. Кадры из кабины пилота во время работы штурмовиков в четверг, 29 декабря, опубликовало российское Министерство обороны.

Экипажи истребителей, помимо воздушного патрулирования, отрабатывают задачи по прикрытию действий самолетов штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике националистов Украины.

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Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

При обнаружении воздушной цели экипаж истребителя идентифицирует ее и уничтожает ракетным вооружением, пояснили в военном ведомстве.

Как проходят ночные вылеты истребителей в зоне СВО Минобороны рассказало 27 декабря, представив кадры боевой работы штурмовиков. На видео показано, как боевые машины готовятся к вылету, что видит пилот из кабины и как самолеты возвращаются на базу после выполнения боевой задачи.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российская авиация в ходе специальной военной операции России делает всё вовремя и грамотно, внося существенный вклад в эффективность действий войск.

Президент отметил, что отлично воюют и штурмовики, показывают очень хорошие результаты «сушки» — Су-34, Су-35.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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