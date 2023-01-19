«Кафе Москва» в Берлине временно переименуют в «Кафе Киев»

«Кафе Москва» в Берлине на четыре дня будет переименовано в «Кафе Киев» к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе Фонда имени Конрада Аденауэра.

«По случаю этой печальной годовщины Фонд Конрада Аденауэра вместе со своими партнерами на четыре дня переименовывает историческое «Кафе Москва» в «Кафе Киев», — говорится в сообщении на сайте фонда.

В течение этих четырех дней в историческом здании на аллее Карла Маркса на востоке Берлина, где располагается кафе, пройдет конференция, посвященная ситуации на Украине.

На мероприятии участники смогут поближе познакомиться со страной посредством кино, искусства и украинской кухни, добавили в фонде.

Ранее, 25 декабря, стало известно, что на Украине переименуют улицу Молодогвардейцев в Кременчуге Полтавской области. Она будет названа в честь лидера украинских националистов Романа Шухевича. В сообщении властей он указан как известный украинский общественный деятель.

Украинская повстанческая армия (УПА), в рядах которой находился Шухевич, являлась боевым крылом Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), действовавшим с конца 1920-х по 1950-е годы в основном на западе Украины.