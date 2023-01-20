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В России среди наиболее популярных услуг в 2022 году оказались бьюти-процедуры
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В России среди наиболее популярных услуг в 2022 году оказались бьюти-процедуры

Спрос на бьюти-процедуры в 2022 году вырос на 53%
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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Среди наиболее популярных услуг по стране оказались бьюти-процедуры, спрос на них в 2022 году вырос на 53% по сравнению с 2021 годом. Об этом «Известиям» рассказали 20 января аналитики сервиса «Авито Услуги».

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По данным экспертов, объявлений от специалистов за год стало больше на 37%. Спрос на услуги мастеров по маникюру и педикюру вырос на 48%, услуги парикмахеров и стилистов по волосам за год стали популярнее на 56%, визажистов — на 48%, сообщили в компании.

«Средняя цена по стране за одну услугу составила 800 рублей. За эту стоимость мастера могут сделать комбинированный маникюр с выравниванием и покрытием гель-лаком, укладку на длинные волосы или вечерний макияж на мероприятие. Более сложные процедуры могут стоить дороже», — сообщили специалисты.

Также аналитики отметили, что жители России в 2022 году также активно искали услуги по ремонту. Объявлений стало больше на 19%. Например, спрос на услуги мастеров по установке натяжных потолков вырос на 61% по сравнению с прошлым годом, по укладке полов и напольных покрытий — на 44%. Услуги плиточников искали на 21% чаще, а специалистов по малярным работам и поклейке обоев — на 25%. Некоторые заказчики также дробили ремонтные работы на части, а не делали сразу весь ремонт разом — это позволяет сэкономить.

«Средняя цена по стране зависит от вида услуги. Так, например, установка натяжных потолков стоит около 300 рублей за 1 кв. м, укладка паркета, ламината или других покрытий — от 250 рублей за 1 кв. м. Цены за услуги плиточников и маляров стартуют от 900 рублей и 200 рублей соответственно», — рассказали эксперты.

В 2022 году спрос на услуги мастеров по ремонту по всей стране вырос на 45%, уточнили в компании. Наиболее ощутимо возрос спрос на ремонт и обслуживание крупной (+41%) и мелкой (+43%) бытовой техники, компьютеров (+52%) и мобильных устройств (+63%), добавили аналитики.

Стоимость ремонта зависит от вида работ и сложности поломки, а также от сроков и необходимости замены деталей, и обговаривается с мастерами индивидуально при заказе. В среднем, например, по стране ремонт кофемашины может стоить около 1,4 тыс. рублей, стиральной машины — от 1,7 тыс. рублей, отметили специалисты.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что, согласно данным платформы «Авито Услуги», спрос на услуги мастеров красоты в России с октября по ноябрь вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, аналитики назвали среднюю стоимость сборов россиян на новогодний корпоратив — она оставила 5 тыс. рублей.

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