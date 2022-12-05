Эксперты назвали стоимость сборов на корпоратив и новогоднюю вечеринку

Спрос на услуги мастеров красоты в России с октября по ноябрь вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, следует из данных платформы «Авито Услуги». Аналитики выяснили, что сборы на корпоратив в этом году могут обойтись россиянам в среднем в 5 тыс. рублей, а также рассказали, какие бьюти-мастера оказались самыми популярными среди жителей страны. С результатами исследования 5 декабря ознакомились «Известия».

Отмечается, что объявлений от специалистов в октябре-ноябре по стране стало больше на 49%. «Наибольшей популярностью за этот период пользовали услуги визажистов (+71%), мастеров по маникюру и педикюру (+26%), а также парикмахеров и барберов (+12%)», — сказал руководитель развития категории услуг «Красота и здоровье» на Авито Игорь Санников.

К парикмахерам в этом году многие записываются заранее, чтобы подобрать максимально удобное время для процедуры и успеть подготовиться к череде новогодних вечеринок с коллегами, семьей и друзьями. Кроме того, перед Новым годом традиционно появляется острая потребность ярких перемен во внешнем виде и возникает желание сделать каре или покрасить волосы в непривычный цвет, рассказали аналитики.

В этом году по стране средняя стоимость услуг парикмахеров составила порядка 1,5 тыс. рублей. За эту цену можно сделать классическую стрижку или укладку на длинные локоны. Стоимость укладки на средние и короткие волосы варьируется от 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей. В случаях, когда клиент хочет полноценную уходовую процедуру или окрашивание, конечная стоимость зависит от длины волос. Так, сложное окрашивание на длинные волосы будет стоить в среднем от 6 тыс. рублей, на средние — от 5 тыс. рублей, на короткие — от 4 тыс. рублей. То же самое касается цен на блондирование и тонирование.

Как отмечают эксперты, многие россияне в первых числах декабря забронировали посещение мастера маникюра. Среди популярных запросов пользователей Сети под Новый год — необычный и яркий дизайн маникюра, с использованием блестящих гель-лаков, страз или наклеек. Праздничный маникюр может стоить несколько дороже обычного классического покрытия гель-лаком, цена которого в российских салонах начинается от 1,2 тыс. рублей. Например, комбинированный маникюр со светоотражающим лаком у топ-мастера может стоить от 2,2 тыс. рублей, маникюр со стразами — уже от 2,9 тыс. рублей.

Также заранее записываются клиенты и к профессиональным визажистам, которые помогают подобрать макияж на все случаи жизни. Так, классический нюдовый мейкап будет стоить в среднем порядка 1,4 тыс. рублей, более сложный вечерний макияж — от 2,5 тыс. рублей. Популярностью пользуются и услуги универсальных мастеров, которые могут сделать макияж и прическу. Средние цены составляют 3,5 тыс. рублей за полный праздничный образ.

По подсчетам аналитиков, финальный чек по бьюти-подготовке к новогоднему корпоративу может составить в среднем порядка 5 тыс. рублей: в эту стоимость войдут укладка на длинные волосы, маникюр и макияж. В 8 тыс. рублей в среднем по стране обойдется сложное окрашивание волос, маникюр от топ-мастера с индивидуальным дизайном и вечерний праздничный макияж.

Как сообщалось 25 ноября, в России спрос на Дедов Морозов и Снегурочек на разных сервисах вырос на 12–32%. Как рассказали «Известиям» представители площадок, россияне предпочитают, чтобы артисты были со своими костюмами и трезвыми. Кроме того, их чаще вызывают на дом, но иногда просят встретить семью с детьми в лесу.