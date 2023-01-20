Названа самая счастливая возрастная категория россиян

Подавляющее большинство россиян в целом довольны своей жизнью. Главное, что нужно жителям страны, чтобы в полной мере почувствовать себя счастливыми, — здоровье, деньги, любовь, интересная работа и наличие близких людей рядом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховыми компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» в начале 2023 года. Результаты исследования имеются в распоряжении «Известий».

Чаще всего к его неотъемлемым составляющим респонденты относили крепкое здоровье — собственное и родных (32%), материальное (31%) и семейное (30%) благополучие, наличие любящих людей (28%), спокойную жизнь (22%), стабильный и высокий заработок (18%), любовь к семье (18%) и благополучие близких (16%).

Свыше двух третей опрошенных — и мужчины, и женщины — считают себя в той или иной степени счастливыми (51% — скорее счастливы, а 20% — абсолютно счастливы). Чаще других называли себя счастливыми участники опроса в возрасте 35–44 лет (74%). Реже — респонденты в возрасте от 44 до 55 лет (68%).

За последние два года почти две трети респондентов (63%) стали чувствовать себя счастливее, чем раньше. И больше половины (57%) надеются стать счастливее в этом году.

Самый действенный способ почувствовать себя счастливым, с точки зрения большей части россиян, — общение с друзьями и семьей. Так считают 28% и 27% опрошенных соответственно. Каждому пятому респонденту помогают почувствовать себя счастливым работа и путешествия (по 18%), 17% — общение со своей второй половиной (супругом или партнером), 14% — домашние животные, 10% — хобби, стольким же — возможность провести вечер с книгой или за просмотром кино, 9% — постановка конкретных целей и работа над их достижением.

Отвечая на вопрос, сколько денег нужно для счастья, преобладающее большинство респондентов указали суммы свыше 100 тыс. рублей в месяц, 16% — до 50 тыс. рублей, 10% — 50–100 тыс. рублей. Еще 17% указали, что счастье не измеряется деньгами.

Чаще всего сумму в размере от 100 тыс. рублей в качестве желаемых называли жители столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, а также Республики Татарстан, Челябинской области и Красноярского края.

18 августа были опубликованы результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервиса доставки лекарств «Сбер Еаптека», согласно которым большинство (93%) опрошенных россиян хотят изменить хотя бы одну из сфер своей жизни, чтобы стать счастливыми.

Чаще всего россияне заявляли о желании увеличить зарплату (78%), сменить работу (43%) и освоить дополнительные знания (38%). Более трети россиян считают, что им для счастья необходим хороший отдых (30%), еще 19% респондентов не хватает обычной прогулки по парку или лесу.