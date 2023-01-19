Автоэксперт оценил опасность нового вида обмана автовладельцев

Новый вид обмана автовладельцев, сдавших свои машины в ремонт, вряд ли станет массовым. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в четверг, 19 января.

Ранее в этот день о новой схеме автомошенничества «Известиям» сообщили в Союзе автосервисов России. Так, злоумышленники обманом узнают у менеджеров автосервисов номера телефонов клиентов и убеждают их внести доплату на непредвиденные расходы. C этой целью они представляются клиентом и заявляют о смене своего номера телефона, после чего просят у сотрудника компании указать старый номер.

«Если клиент сменил номер, то это одно, а требовать свой же старый номер — это уже странно и должно насторожить. Конечно, есть вина человека из автосервиса, который этот номер дал мошеннику», — подчеркнул Канаев.

По его словам, звонок из автосервиса с просьбой перевести деньги на непредвиденные расходы должен насторожить и навести на мысли о мошенничестве. Клиент может приехать в автосервис и убедиться, что такие расходы действительно имеют место.

«Схема очень наивная. Вряд ли это будет массовой историей. Мошенники отлично знают психологию и действуют только с теми, кто ведется на такие разводы», — добавил эксперт.

16 января стало известно, что на фоне дефицита автозапчастей и значительного увеличения сроков поставки деталей страховые компании начали отказывать в ремонте машин по ОСАГО. По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, по итогам 2022 года доля машин, которая направляется на ремонт по ОСАГО, практически снизилась до нуля.