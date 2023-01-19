Автомобиль сбил девочку-подростка в Ульяновске

В Ульяновске автомобиль сбил 13-летнюю девочку. Об этом пишет в четверг, 19 января, ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 18 января, в Заволжском районе города. В 07:55 на улице Краснопролетарской у дома № 13в 52-летняя водитель Nissan наехала на подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате девочка получила травмы и была госпитализирована.

Ранее, 1 января, в Ленинградской области произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. Машина сбила пятилетнего ребенка, который переходил дорогу с мамой и бабушкой. Ребенок погиб.