Эндоскопы экспертного класса закупили для больницы в Глазове

Большую партию современной эндоскопической аппаратуры доставили в Глазовскую межрайонную больницу в Удмуртии. Теперь в медицинском учреждении есть четыре видеоэндоскопические системы, четыре видеогастроскопа, четыре видеоколоноскопа, аргоноплазменный электрокоагулятор и бронхоскоп.

По словам вице-премьера правительства республики Эльвиры Пинчук, оборудование поможет значительно увеличить объемы и качество исследований, направленных прежде всего на раннее выявление патологий и новообразований.

Сначала года в больнице уже выявили три случая опухолей бронхов и четыре злокачественных новообразования желудка, уточняет udm-info.ru.

Заведующий эндоскопическим отделением больницы Михаил Шишкин, в свою очередь, рассказал, что четыре подвижные видеостойки позволяют перемещать оборудование в другие отделения. Это важно для нетранспортабельных пациентов.

Кроме того, новая эндоскопическая аппаратура позволяет не только делать диагностику, но и проводить лечебные процедуры. Так, с ее помощью можно удалить доброкачественные опухоли, остановить желудочно-кишечное кровотечение, извлечь из организма инородные тела, отмечает ИА «Сусанин».

Ранее, в ноябре 2022 года, сообщалось о старте в Удмуртии пилотного проекта по использованию искусственного интеллекта в области здравоохранения. Он называется «Кардиологическая система дистанционной передачи и расшифровки электрокардиограмм с применением искусственного интеллекта».