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В Москве Крещение в 2023 году стало самым теплым за 15 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве 19 января 2023 года стало самым теплым за последние 15 лет. На станции ВДНХ температура воздуха к 12:40 составила +2,3 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 19 января.

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Синоптик отметил, что за все 145 лет наблюдений рекордное значение для 19 января отмечалось в 2007 году и составляло +6,3 градуса. При этом 10 января того же года был установлен и абсолютный рекорд температур для всего января, который составил +8,6, сообщается на сайте kp.ru.

«С 2007 года это самая теплая температура в Крещение. За этот период выше нуля температура поднималась также в 2008, 2015, 2017 и 2020 годах», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Он напомнил, что при использовании данных со станции ВДНХ необходима ссылка на Росгидромет.

По словам Вильфанда, теплая погода на Крещение в столице в этом году связана с поступлением воздушных масс со Средиземного побережья Африки, пишет «Москва 24».

«По расчетам, завтра температура в Москве будет еще выше. И затем постепенно к понедельнику–вторнику она вернется к норме. Давление резко повысится, уже в понедельник оно будет превышать норму на 25 мм рт. ст., поэтому осадков не ожидается, будет красивая солнечная погода», — заключил метеоролог.

Ранее в этот день специалисты «Яндекс Погоды» сообщили «Известиям», что пасмурная погода и небольшие заморозки в ночное время ожидаются в Москве в предстоящие выходные.

Утром в субботу, 21 января, жителей столицы ждет пасмурная погода. Температура воздуха составит –2 днем и –5 ночью. Скорость ветра составит 2,5 м/с. В воскресенье в Москве похолодает, среднесуточная температура составит –5 градусов.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в предстоящие выходные застанут жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. При этом только в Ростове-на-Дону в субботу будет плюсовая температура — в среднем +5 градусов.

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