Уролог раскрыл пагубное влияние сидячего образа жизни на мужское здоровье

Гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, негативно влияет на здоровье мужчины, повышая риски развития инфекционных заболеваний, снижения потенции и других осложнений. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил врач-уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

Он объяснил, что при сидячем образе жизни нарушается циркуляция крови в области малого таза. Это может привести к снижению потенции, воспалительным процессам предстательной железы, варикозному расширению вен малого таза и мошонки.

«Застой крови в органах малого таза является частым последствием малоподвижного образа жизни. Длительный застой крови и лимфы ведет к кислородному голоданию предстательной железы и в последствии к снижению иммунитета в простате. Из-за этого в случае развития воспаления в железе бактерии смогут легко проникнуть из других органов мочеполовой системы. Когда воспаляется предстательная железа, развивается простатит — инфекционное заболевание, которое приводит к воспалению ткани предстательной железы», — рассказал уролог.

Как уточнил Богатырев, зона мужская паха чувствительна к температурам, а при длительном сидении на стуле эта область неизбежно нагревается. Повышение температуры в зоне паха, а именно яичек, приводит к ухудшению качества сперматозоидов и снижению выработки тестостерона. Это связано с тем, что в норме яички холоднее температуры тела, поэтому они находятся в мошонке, а не в брюшной полости.

«Для того чтобы минимизировать вред малоподвижного образа жизни, необходимо увеличить простую физическую активность в течение дня, не перегревать область паха, минимизировать вредные привычки и вести регулярную половую жизнь. Кроме того, в сочетании с другими рекомендациями можно применять контрастный душ, а главное — регулярно посещать врача-уролога», — рекомендовал специалист.

При сидячей работе следует прерываться на разминку, добавил Богатырев.

В декабре уролог Сергей Дорошенко назвал симптомы и причины мужской импотенции. Так, к специалисту следует обратиться при снижении эрекции при половом акте, отсутствии спонтанной эрекции в ночное и утреннее время, быстром семяизвержении и других симптомах.