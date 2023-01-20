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Уролог раскрыл пагубное влияние сидячего образа жизни на мужское здоровье

Уролог Богатырев: малоподвижный образ жизни у мужчин повышает риски простатита и снижения потенции
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Фото: Global Look Press/picture alliance/reality/Jan Haas
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Гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, негативно влияет на здоровье мужчины, повышая риски развития инфекционных заболеваний, снижения потенции и других осложнений. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил врач-уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

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Он объяснил, что при сидячем образе жизни нарушается циркуляция крови в области малого таза. Это может привести к снижению потенции, воспалительным процессам предстательной железы, варикозному расширению вен малого таза и мошонки.

«Застой крови в органах малого таза является частым последствием малоподвижного образа жизни. Длительный застой крови и лимфы ведет к кислородному голоданию предстательной железы и в последствии к снижению иммунитета в простате. Из-за этого в случае развития воспаления в железе бактерии смогут легко проникнуть из других органов мочеполовой системы. Когда воспаляется предстательная железа, развивается простатит — инфекционное заболевание, которое приводит к воспалению ткани предстательной железы», — рассказал уролог.

Как уточнил Богатырев, зона мужская паха чувствительна к температурам, а при длительном сидении на стуле эта область неизбежно нагревается. Повышение температуры в зоне паха, а именно яичек, приводит к ухудшению качества сперматозоидов и снижению выработки тестостерона. Это связано с тем, что в норме яички холоднее температуры тела, поэтому они находятся в мошонке, а не в брюшной полости.

«Для того чтобы минимизировать вред малоподвижного образа жизни, необходимо увеличить простую физическую активность в течение дня, не перегревать область паха, минимизировать вредные привычки и вести регулярную половую жизнь. Кроме того, в сочетании с другими рекомендациями можно применять контрастный душ, а главное — регулярно посещать врача-уролога», — рекомендовал специалист.

При сидячей работе следует прерываться на разминку, добавил Богатырев.

В декабре уролог Сергей Дорошенко назвал симптомы и причины мужской импотенции. Так, к специалисту следует обратиться при снижении эрекции при половом акте, отсутствии спонтанной эрекции в ночное и утреннее время, быстром семяизвержении и других симптомах.

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