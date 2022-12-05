Уролог назвал симптомы и причины мужской импотенции

Зимой многие одеваются не по погоде, пренебрегая теплыми аксессуарами, что зачастую приводит к переохлаждению. При этом у мужчин это опасно не только простудой, но и такой деликатной проблемой, как импотенция. О том, как избежать такого состояния, «Известиям» рассказал врач-уролог, врач ультразвуковой диагностики «Инвитро-Ростов-на-Дону» Сергей Дорошенко.

«Импотенция — полное отсутствие эрекции, для которого характерна недостаточная жесткость и объем, необходимые для совершения полноценного полового акта. Признаками импотенции являются отсутствие или снижение эрекции при половом акте (проблема нарастает медленно, количество «неудач» постепенно увеличивается), отсутствие спонтанной эрекции в ночное и утреннее время, быстрое семяизвержение, снижение потенции, уменьшение длительности полового акта, отсутствие эякуляции, уменьшение чувствительности во время оргазма», — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что при наличии этих симптомов мужчине лучше сразу обратиться к андрологу — врачу, который специализируется на заболеваниях мужских интимных органов. Самолечением и откладыванием проблемы в долгий ящик лучше не заниматься, так как это может только ухудшить ситуацию.



«Основные и более распространенные причины импотенции у мужчин чаще всего связаны со сбоями в работе центральной нервной системы, генетическими нарушениями, патологиями вен и сосудов, перенесенными ранее инфекциями мочеполовой сферы, нездоровым образом жизни и постоянными стрессовыми ситуациями, а также возможны признаки импотенции в случае пренебрежения правилами личной гигиены и при наличии сбоев в гормональной системе», — пояснил Дорошенко.

В качестве профилактики врач посоветовал избегать переохлаждения и всегда одеваться по погоде. Также не стоит пренебрегать теплым нижним бельем (подштанники, термобелье и т.д.), теплыми носками — ноги всегда должны находиться в сухости и тепле. Как объяснил специалист, при переохлаждении происходит нарушение микроциркуляции крови, при котором ухудшается снабжение кровью определенного органа, с чем и связан риск импотенции.

Кроме того, крайне важен и здоровый образ жизни: правильное питание, нормальное количество сна, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и отказ от вредных привычек.

«Также рекомендуется отказаться от препаратов, которые могут спровоцировать нарушение эрекции, прием которых возможен только по согласованию с лечащим врачом. Кроме того, важно избегать длительного полового напряжения, а при возникновении — прибегнуть к эякуляции. В случае травматизации в области паха или промежности проконсультироваться с урологом на предмет повреждений», — добавил Дорошенко.

22 ноября бариатрический хирург Бекхан Хациев рассказал, что лишний вес негативно влияет на гормональный фон мужчин, в результате чего снижаются репродуктивные возможности. По его словам, это связано с влиянием висцерального жира, который у мужчин приводит к падению уровня тестостерона, а значит снижению либидо и репродуктивных функций.