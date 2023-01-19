Эксперты ищут причину небольшого числа летних осадков на Ставрополье

Эксперты планируют установить причину небольшого количества летних осадков в Ставропольском крае. Климат в регионе за последние 10–12 лет претерпел значительные изменения.

Впрочем, по словам доцента географического факультета МГУ Павла Торопова, которые приводит NewsTracker, эти изменения нельзя назвать критическими. В частности, среднегодовая температура стала на 0,8–1 градус выше температуры базового климатического периода с 1981 по 2010 год.

Эксперт объяснил, что потепление произошло за счет теплого периода, с мая по октябрь. Кроме того, летом возросла повторяемость жаркой погоды. Зимы на Ставрополье стали также теплее, но изменения не так заметны.

Больше ученых настораживает дефицит летних осадков. По этой причине становится больше засух, растут риски низкого урожая, нехватки пресной воды и высокой пожарной опасности.

Ранее климатолог, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Сергей Семенов предупредил о рисках возникновения дефицита воды вплоть до опустынивания. В России подобные явления возможны на южных территориях, например в Ставропольском крае.