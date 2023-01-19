FT описала виртуальный эксперимент с ядерным ударом по США

Журналист Financial Times Джон Торнхилл принял участие в эксперименте, который моделирует ядерный удар по США в виртуальной реальности. Своими впечатлениями он поделился 19 января.

Симулятор разработали эксперты по безопасности Принстонского университета Шэрон Вайнер и Мориц Кютт. Согласно его условиям, на Соединенные Штаты Америки летит 300 ядерных ракет от «условной России», чтобы уничтожить все шахты межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования в стране. Испытуемому в роли американского президента нужно выбрать одну из трех ответных мер.

Первый вариант предполагает «ограниченный контрудар» по российским военным объектам, в результате которого погибнет от 5 до 15 млн человек. Во втором варианте предлагается нанести удар по ядерным объектам России и погубить от 20 до 25 млн человек. Или же президент может вдобавок к этим объектам уничтожить основные промышленные объекты и руководство РФ. В таком случае погибнет около 45 млн человек.

По словам Торнхилла, несмотря на грубость симуляции, он ощущал давление ответственности и не смог решить, как ему поступить.

«Моя логика такова: я ничего не могу сделать, чтобы помешать уже приближающимся к США ракетам поразить свои цели. Более того, я доподлинно не знаю, реальна ли атака и кто мог ее инициировать. Убедившись, что США сохраняют способность нанести ответный удар, я пришел к выводу, что нет необходимости торопиться с ответом», — написал он.

В свою очередь, создатели эксперимента заметили, что правильного ответа на эту задачу не существует и всё зависит только от моральных установок испытуемого.

Ранее, 18 января, ученые из Университета Никосии на Кипре провели исследование, чтобы выявить самые безопасные места в доме в случае ядерного удара. Для этого они смоделировали попадание боеголовки в бетонное здание. Оказалось, что лучшим местом, где можно уцелеть во время ядерного взрыва, являются углы комнаты. Наименее безопасным выбором для укрытия были признаны коридоры, окна и двери.