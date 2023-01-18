Ученые Кипра установили самое безопасное место в доме при взрыве ядерной бомбы

Ученые из Университета Никосии на Кипре провели исследование, в результате которого установили самые безопасные места в доме, где можно спрятаться в случае ядерного взрыва. Полученные данные приведены 18 января в журнале Американского института физики Physics of Fluids, пишет газета The Hill.

Специалисты смоделировали взрыв атомной бомбы, изучив зону поражения в бетонном здании. Оказалось, что лучшим местом, где можно уцелеть во время ядерного взрыва, являются углы комнаты.

Избегать же следует нахождения в коридоре, а также у окон и дверей, так как удар от взрывной волны в этих местах может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. Не выживут и те, кто находится в эпицентре ядерного взрыва.

«Даже в комнате, которая расположена близко к эпицентру взрыва, можно быть в безопасности от ударной волны, если расположиться в углах стены, обращенной к взрыву», — сделал заключение автор исследования Иоаннис Коккинакис.

Ученые наблюдали, как волна от ядерного взрыва отражается от стен и огибает углы, создавая на своем пути нагрузку, которая равна 18-кратному весу человеческого тела.

Ранее, 14 января, зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что поддержка японским премьер-министром Фумио Кисидой заявлений президента США Джо Байдена о возможном применении Россией ядерного оружия на Украине является предательством по отношению к жертвам трагедий в Хиросиме и Нагасаки. Он назвал высказывания главы японского правительства о ядерных планах РФ паранойей.

До этого, 22 декабря, депутат верхней палаты японского парламента от оппозиционного Общества возрождения Японии Мунэо Судзуки выразил мнение, что президент США должен признать ошибкой бомбардировки Соединенными Штатами японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году и принести извинения стране.

6 и 9 августа 1945 года Вооруженные силы США сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы. В результате взрывов погибло около 80 тыс. человек, еще сотни тысяч скончались впоследствии от лучевой болезни и онкологических заболеваний.