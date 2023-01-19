Почти 200 зданий остались без отопления из-за аварии в Краснодаре
Значительная часть Комсомольского района Краснодара осталась без отопления из-за аварии. Специализированная бригада проводит ремонтные работы.
По данным ИА KrasnodarMedia, без теплоснабжения остались 166 домов и 22 социальных объекта. В зоне отключения проживают 38 тыс. человек.
Ремонтные работы проводятся на улице Сормовской. К устранению неполадки привлекли девять человек и пять единиц техники.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту крупной коммунальной аварии в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ). Без отопления во время морозов остался целый микрорайон.