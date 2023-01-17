Уголовное дело возбудили из-за отключения отопления в ХМАО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту коммунальной аварии в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ). Микрорайон остался без отопления во время морозов.

Авария произошла 10 января на пересечении улиц Кузьмина и Нефтяников. Правоохранительные органы пришли к выводу, что речь идет о ненадлежащем исполнении должностными лицами обязанностей по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону. Утечка из трубопровода привела к нарушению режима теплоснабжения. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». При этом температура воздуха на улице опускалась до –37 градусов.

В зоне отключения проживают свыше 3 тыс. человек. В городе был введен режим повышенной готовности.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Конкретных подозреваемых у следователей пока нет.

Ранее в этот день сообщалось о массовом отключении электричества в Уфе. Дома остались без света из-за ДТП, в результате которого рухнула электроопора.