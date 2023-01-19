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В Петербурге умер восьмиклассник с признаками ОРВИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Санкт-Петербурге умер 14-летний подросток, за день до этого жаловавшийся на симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом в четверг, 19 января, сообщил источник «РИА Новости».

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Сообщение о смерти школьника поступило в экстренные службы ночью. Тело восьмиклассника без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в квартире по улице Маршала Захарова.

«Накануне у него были признаки ОРВИ: небольшая температура, насморк и кашель», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ребенка без признаков жизни обнаружила его мать и вызвала скорую. Однако прибывшие по вызову врачи смогли лишь зафиксировать смерть подростка.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Также Следственным комитетом назначена судебно-медицинская экспертиза.

Днем ранее в Москве 16-летний подросток умер от редкой формы бессонницы. Тело юноши обнаружили в квартире на Южнобутовской улице на юго-западе столицы. По предварительным данным, причиной смерти могла стать семейная фатальная бессонница, которая относится к неизлечимым наследственным заболеваниям.

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