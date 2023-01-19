Aston Martin выпустила самую мощную модель DBS 770 Ultimate

Компания Aston Martin представила ограниченным тиражом модель DBS 770 Ultimate мощностью 759 л.с. Специальная серия включает в себя 300 купе и 199 кабриолетов, однако все 499 суперкаров уже проданы, сообщило 18 января британское издание Autoexpress.

Специалисты отметили, что DBS 770 Ultimate является последним автомобилем марки с двигателем V12 и самой мощной серийной моделью Aston Martin в истории. Инженеры компании оснастили штатный мотор V12 двойным турбонаддувом, благодаря чему он стал выдавать 759 л.с. Такую мощностью передает на колеса восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF DBS.

Кроме того, доработке подверглись адаптивные амортизаторы 770 Ultimate, а задней панели днища кузова повысили жесткость на кручение на 3%. Для улучшения реакции рулевого управления жесткость передней части автомобиля увеличили на 25%.

Внешне новая 770 Ultimate отличается более агрессивным дизайном включая новый передний сплиттер (аэродинамическая плоскость, которая служит для ограничения поступления воздуха под днище автомобиля), внешние вентиляционные отверстия, а также отделку элементов кузова из углеродного волокна в виде удлинителей порогов. В передней части машины сделан глубокий подковообразный вырез в капоте, который пропускает воздух через радиаторы для охлаждения V12.

В салоне авто есть ковшеобразные сиденья из углеродного волокна, они отделаны кожей и алькантарой, рулевое колесо также с кожаной отделкой. В 2023 году Aston Martin исполняется 110 лет, а к середине нынешнего десятилетия британская фирма намерена вступить в новую эру электрифицированных суперкаров.

30 сентября стало известно, что китайская Geely приобрела 7,6% акций Aston Martin. Сумма данной сделки не раскрывается, однако, исходя из стоимости акций по состоянию на 29 сентября 2022 года, доля компании Geely оценивается примерно в 66,3 млн фунтов стерлингов (около 4 208 445 000,00 рублей). Для Geely данное сотрудничество откроет доступ к технологиям, а также разработкам, которые потенциально можно применять для марки Lotus, еще одной британской компании, которая входит в портфель китайского концерна.