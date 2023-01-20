«Гимн Лиги чемпионов не хотелось бы ни на что менять»

Футболисты московского ЦСКА заканчивают первый зимний сбор в ОАЭ, где готовятся к заключительной части сезона РПЛ. Как и на протяжении почти 20 последних лет, ключевой фигурой в составе армейцев остается их вратарь и капитан Игорь Акинфеев, самый успешный голкипер в истории клуба и сборной России. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» 36-летний футболист высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию, поделился мнением о недавнем чемпионате мира-2022 в Катаре, триумфе Лионеля Месси и долгих просмотрах судьями VAR.

«Будем надеяться, наши парни услышат гимны международных клубных турниров»

— Следили за эпопеей с переходом РФС в Азиатскую конфедерацию? Как вам такая идея?

— Такие глобальные вопросы — не прерогатива футболистов. Нельзя уверенно говорить: «Давайте подождем» или «Давайте перейдем». Не могу ответить на вопрос, потому что не знаю всей ситуации изнутри: примут нас обратно или нет — это тоже немаловажный фактор.

— Было бы интересно сыграть в Азии или гимн Лиги чемпионов лучше ни на что не менять?

— Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. Желательно только там пропускать поменьше (смеется). Конечно, европейские чемпионаты и еврокубки — более сильные турниры. Ладно еще я — поиграл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками. Будем надеяться, что как-то всё нормализуется и наши парни услышат гимны международных клубных турниров.

— Смотрели чемпионат мира в Катаре? Победа Аргентины справедлива?

— Да, смотрел турнир. Очень хотел, чтобы аргентинцы выиграли. Не скажу, что болел за них, — я в принципе не болею за иностранные команды, тем более за сборные. Только за сборную России. Но хотелось, чтобы Месси стал чемпионом мира. На турнире он и его партнеры по национальной команде и правда неплохо играли: убегали быстро в контратаки, показали классный футбол.

— Теперь можно с уверенность сказать, что Месси — величайший футболист в истории?

— Я думаю, он всегда им и был. Не мне судить, но на протяжении всего времени, что он выступает на высочайшем уровне, Месси делал результат в невероятном стиле и в «Барселоне», и в ПСЖ. Был небольшой отрезок, когда Лео только переехал в Париж и начали глумиться, что у него ничего не получается. Хотя он отлично играл даже тогда, и углубленная статистика это подтвердит. А сейчас он показывает и доказывает, что стал легендарным футболистом. И его очень трудно остановить.

«По технике и мастерству, конечно, это Карраскаль»

— Финал ЧМ-22 — лучший матч в истории футбола?

— Думаю, и финалы Евро были лучше. Тот же 2000 год (в финале Евро-2000 сборная Франции обыграла команду Италии в дополнительное время со счетом 2:1. Последний в истории чемпионатов Европы «золотой гол» забил Давид Трезеге. — «Известия»). Бывает финал или яркий, или когда ты ждешь чего-то сверхъестественного, а в итоге Гетце забивает на какой-нибудь 148-й минуте и счет 1:0. Ну вот в Катаре финал получился ярким.

— На турнире было на удивление много компенсированного времени.

— Я вообще против этого. Сразу представил: ты играешь 0:0, а тебе забивают на 18-й минуте компенсированного времени. Знаете, как обидно это всё! Тем более судьи сами смотрят повторы по шесть-семь минут, а на замены на этом чемпионате мира, наверное, по полторы минуты закладывали. Мне кажется, это уже какой-то абсурд.

— Кто, на ваш взгляд, стал главной звездой ЦСКА в первой части сезона?

— Ну вообще Кирилл Анатольевич Набабкин. А так, наверное, Хорхе Карраскаль (колумбийский полузащитник ЦСКА. — «Известия»). Это яркий игрок. Все, конечно, ждут от него прямо чего-то такого сверхъестественного, но чудес не бывает — у всех бывают спады. Но если брать по технике и мастерству, конечно, это Карраскаль.