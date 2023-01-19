Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ нанесли поражение ВСУ у трех населенных пунктов на донецком направлении
Мир
В МИД РФ заявили об отдалении перспективы мира на Украине из-за религиозных гонений
Мир
Лавров заявил о единой позиции РФ и Белоруссии по целям СВО
Мир
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за конфликта на Украине
Общество
Роспотребнадзор поддержал идею о законодательном запрете вейпов
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Курковой
Мир
Депутат Верховной рады призвал СБУ к ответу за убийство переговорщика Киреева
Мир
Песков посоветовал Украине показать готовность принять требования РФ
Общество
Выдачу полисов ОМС жителям новых территорий РФ планируют начать с февраля
Авто
На границе РФ внедрена система электронного бронирования очереди для машин
Общество
Песков рассказал об участии Путина в крещенских купаниях
Армия
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»

Видео. Песков рассказал об участии Путина в крещенских купаниях

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023