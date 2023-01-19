Суд может взыскать более 892 млн рублей с компании Порошенко

Арбитражный суд Липецкой области планирует рассмотреть иск к компании «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» (ЛКФ), входящей в корпорацию бывшего президента Украины Петра Порошенко Roshen, на 892,8 млрд рублей. Об этом 19 января сообщил из зала суда корреспондент ИА Regnum.

Иск был подан дочерней компанией ЛКФ ООО «Рошен», заседание по нему состоится в феврале 2023 года.

С 2014 по 2019 год компании заключили договор займа, однако средства так и не были возвращены в полном объеме.

Корпорация Roshen приобрела фабрику в Липецке в 2001 году и выпускала на ней около 60 наименований кондитерских изделий. В 2014 году ее работа приостановилась из-за ареста счетов корпорации в России, но позже была частично возобновлена. В 2017 году работа фабрики остановилась окончательно.

В декабре стало известно, что Порошенко потерял статус миллиардера. В рейтинге самых богатых людей Украины от издания Forbes он оказался на 12-м месте из 20. В феврале 2022 года у него было $1,6 млрд, а в декабре уже только $730 млн.