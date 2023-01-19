Сухопутный автозимник на автодороге «Булун» открыли в Якутии

Движение транспорта разрешили по сухопутному автозимнику автодороги «Булун» с 19 января в Якутии. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на управление автомобильных дорог республики.

Автозимник проходит по маршруту Тикси — Найба — граница Усть-Янского района. Разрешенная масса транспорта составляет до 30 т. Толщина льда на маршруте составляет от 100 до 115 см.

Ранее на этой неделе в Удмуртии повысили грузоподъемность ледовой переправы от поселка Борок к Сарапулу. Выехать на лед могут транспортные средства массой до 10 т.