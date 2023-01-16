Грузоподъемность ледовой переправы через Каму увеличили до 10 т

В Удмуртии с понедельника, 16 января, вновь увеличили грузоподъемность ледовой переправы Поселок Борок – Сарапул.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на администрацию муниципалитета, теперь по ледовой дороге через реку Каму могут передвигаться транспортные средства массой 10 т.

Udm-info.ru напоминает, что неделей ранее грузоподъемность этой переправы составляла только 8 т.

В пресс-службе администрации напомнили, что переправляться через Каму вне специальных мест запрещено, так как хрупкий лед и возможные трещины могут привести к трагедии. К тому же вода может подниматься и выходить на поверхность.

16 декабря сообщалось об открытии ледовой переправы в Сарапуле. Тогда эксперты оценили ее максимальную грузоподъемность в 1,5 т. Паромную переправу через Каму Борок – Сарапул закрыли только 20 ноября.