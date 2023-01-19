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Доля купленных россиянами в 2022 году кроссоверов и внедорожников достигла 55%
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Доля купленных россиянами в 2022 году кроссоверов и внедорожников достигла 55%

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Фото: Лада/lada.ru
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По итогам 2022 года в России было куплено 347,2 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что составило 55,4% от общего объема рынка легковых машин. Об этом 18 января сообщило агентств «Автостат».

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Специалисты отметил, что еще в 2007 году на долю кроссоверов и внедорожников в России приходилось всего 16,7%.

Со временем доля таких машин на российском рынке автомобилей постоянно росла и в 2014 году достигла 40%. В 2015 году доля машин, относящихся к классу SUV (тип автомобиля, относящийся к внедорожникам, но использующийся в городах на асфальте) снизилась до 37%, затем последовал непрерывный рост, итогом которого стало преодоление в 2021 году 50-процентной отметки.

Эксперты компании отметили, что результат 2022 года оказался рекордным. Во многом это связано с тем, что АвтоВАЗ наладил выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel, а УАЗ производит вездеходы Patriot.

17 января стало известно, что эксперты ресурса «Авто.ру» подвели итоги всероссийской онлайн-премии «Параллельная новинка года». Лидером стал новый внедорожник Range Rover: ему отдал свой голос почти каждый пятый россиянин. Организаторы учли изменившийся российский рынок новых авто, поэтому кандидатами были иномарки, ввезенные в РФ по параллельному импорту. Второе место занял еще один внедорожник, Lexus LX. Третье место — у кроссовера Kia Sportage. В голосовании приняли участие 134 тыс. пользователей «Авто.ру».

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