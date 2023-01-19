Пожар вспыхнул в здании на территории церкви в Москве

В Москве на территории церкви вспыхнул пожар. Об этом в четверг, 19 января, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на Кронштадском бульваре на севере столицы. Огонь охватил двухэтажное здание с мансардой, расположенное на территории церкви.

На кадрах с места происшествия можно видеть охваченный огнем верхний этаж здания. На месте работают пожарные расчеты.

По информации источника телеканала, в результате пожара пострадал служитель церкви, получивший ожоги рук второй и третьей степени. Пострадавшего госпитализировали.

Устанавливается, что могло стать причиной случившегося.

Ранее, 17 января, пожар вспыхнул в школе на севере Москвы. Как сообщал источник «Известий», возгорание произошло на третьем этаже образовательного учреждения в районе Сокол.

По предварительной информации, ЧП случилось в туалете после того, как неизвестные ударили по электросушилке для рук. Всех оперативно эвакуировали, никто не пострадал.