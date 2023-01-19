Реклама
Прямой эфир
Армия
«Отважные» поразили скопление сил ВСУ реактивными снарядами
Армия
Расчеты гаубиц Д-20 уничтожили артиллерию и замаскированные позиции ВСУ
Общество
В Амурской области восстановили движение поездов после схода 20 грузовых вагонов
Мир
Скончался режиссер клипа группы Queen «Богемская рапсодия»
Общество
В Хабаровске прошли крещенские купания в 30-градусный мороз
Общество
В РФ участились рейдерские захваты домов управляющими компаниями
Мир
В ЕС подготовят юридические механизмы для конфискации российских активов
Мир
На Украине могут создать аварийные бригады для отключения света в домах
Экономика
Россиянам могут законодательно запретить выбрасывать мусор в канализацию
Мир
WSJ узнала об убийстве СБУ участника первых переговоров РФ и Украины
Армия
Экипажи Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике ВСУ
Мир
Европейский бизнес не захотел разрывать отношения с РФ

Пожар вспыхнул в здании на территории церкви в Москве

0
Фото: Телеканал «360»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на территории церкви вспыхнул пожар. Об этом в четверг, 19 января, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.

За стеной дождя: почему сгорел торговый центр в Балашихе
Следователи выясняют причины пожара на строительном рынке в Подмосковье

Инцидент произошел на Кронштадском бульваре на севере столицы. Огонь охватил двухэтажное здание с мансардой, расположенное на территории церкви.

На кадрах с места происшествия можно видеть охваченный огнем верхний этаж здания. На месте работают пожарные расчеты.

По информации источника телеканала, в результате пожара пострадал служитель церкви, получивший ожоги рук второй и третьей степени. Пострадавшего госпитализировали.

Устанавливается, что могло стать причиной случившегося.

Ранее, 17 января, пожар вспыхнул в школе на севере Москвы. Как сообщал источник «Известий», возгорание произошло на третьем этаже образовательного учреждения в районе Сокол.

По предварительной информации, ЧП случилось в туалете после того, как неизвестные ударили по электросушилке для рук. Всех оперативно эвакуировали, никто не пострадал.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023