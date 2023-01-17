Пожар начался в школе на севере Москвы

В Москве в одной из школ на севере столицы начался пожар. Как сообщил 17 января источник «Известий», возгорание произошло на третьем этаже образовательного учреждения в районе Сокол.

По предварительной информации, ЧП случилось в туалете после того, как неизвестные ударили по электросушилке для рук.

«Известия» располагают кадрами с места происшествия, на которых видно, что на месте пожара наблюдается открытое возгорание. Из туалета идут клубы черного дыма.

На месте работают несколько машин пожарных. Всех учащихся успели своевременно вывести из здания, пострадавших нет. Подробности инцидента уточняются.

Ранее, 9 июля 2022 года, сообщалось, что пожар произошел в здании начальной школы в деревне Большое Галово в Ижемском районе Республики Коми. В здании загорелось помещение санузла. Площадь пожара составила 10 кв. м. Пожарным удалось предотвратить его распространение на соседние помещения. Никто не пострадал.