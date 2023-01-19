Живая вода: как православные отметили Крещение

Жестких правил о том, как надо окунаться в прорубь, нет. Главное, делать это в специально отведенных местах. В Москве власти оборудовали купели в девяти парках. Там есть вход в воду, а на месте дежурят спасатели и врачи. На фото — иордань на территории Измайловского Кремля в столице