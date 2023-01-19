Живая вода: как православные отметили Крещение

Православная церковь 19 января отмечает Крещение Господне, или Богоявление. В этот день, как сказано в Евангелиях, Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. Как прошел один из древнейших христианских праздников — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Ежегодно 19 января по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях). Сами по себе купания не являются обязательной составляющей праздника, а вот посещение храма обязательно. На фото — верующая во время Крещения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Главная традиция Крещения — освящение воды в храмах и на водоемах. На снимке священник проводит обряд в калининградском Кафедральном соборе Христа Спасителя
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Фото: РИА Новости/Андрей Сорокин
Архиепископ Якутский и Ленский Роман освящает иордань на реке Лене в Якутске. В этом году в республике стоят экстремальные морозы, но это не мешает желающим исполнить таинство. Так, несмотря на холод, одним из первых в купель окунулся глава республики Саха Айсен Николаев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Жестких правил о том, как надо окунаться в прорубь, нет. Главное, делать это в специально отведенных местах. В Москве власти оборудовали купели в девяти парках. Там есть вход в воду, а на месте дежурят спасатели и врачи. На фото — иордань на территории Измайловского Кремля в столице
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перед купанием необходимо разогреть тело, сделать разминку. В проруби лучше не находиться дольше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Погружаться в воду надо трижды. При этом верующий крестится и произносит «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
После купания нужно обтереться полотенцем и надеть сухую одежду, а после выпить горячий напиток, например чай
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В Подмосковье подготовлено более 220 мест для крещенских купаний: как на прудах, так и на открытых водоемах. На снимке — купания на реке Истре возле Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
В Приморье на Крещение каждый год оборудуют порядка 20 купелей. Три из них находятся на территории Владивостока. На фото — девушка окунается в иордань на набережной Спортивной гавани
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Священнослужители напоминают: поверье о том, что купание в проруби смывает с человека грехи, — не более чем домыслы. Очистить душу можно лишь на исповеди
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