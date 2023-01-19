«Известия» увидели строительство укреплений у прифронтового Лисичанска

Линия российской обороны между Сватово, Кременной и Лисичанском остается одним из самых напряженных участков фронта в зоне СВО. Украинские вооруженные формирования не оставляют попытки взломать российские позиции и пройти в глубь территории ЛНР.

Большегрузные автомобили, груженые железобетонными пирамидами, стали привычным зрелищем на дорогах ЛНР. Эти выпускаемо массовые конструкции используют для возведения масштабной линии инженерных преград вдоль всей линии боевого соприкосновения на Луганщине.

Накануне, 16 января, во время инспекции группировки «Восток» Министр обороны Сергей Шойгу обратил внимание на организацию фортификационных работ в зоне СВО.

«Кажется, что вся Россия бетон для них льет. Я встречал колонны с ними и в Ростовской, и в Краснодарской области. Сейчас уже меньше, а осенью машины с ними в несколько рядов стояли, конца не видно было», — рассказал нам водитель.

С дороги под Лисичанском видна заваленная такими пирамидами просторная площадка. Здесь с большегрузных автомобилей их перегружают на машины повышенной проходимости и по сырому чернозему полевых дорог развозят к местам установки.

Полосы бетонных преград тянутся на десятки километров по степной части Луганщины. Одна из тыловых линий фортификационных сооружений видна уже перед самым въездом в Лисичанск. В несколько рядов по полю тянутся ряды бетонных пирамид. Параллельно проходит глубокий ров с бруствером на одной стороне. Похоже, здесь прошлась специализированная тяжелая землеройная техника.

Такие комбинированные преграды способны остановить не только рейды через плоские равнины легких сил на колесной бронетехнике, но задержат даже танки и другие гусеничные бронемашины. В самом Лисичанске видим склад готовых инженерных сооружений — в ряд стоят толстые бетонные «стаканы» с амбразурами, которые можно закапывать в землю как защищенные огневые точки или использовать в качестве укрытий.

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«Скорее бы их отогнали подальше отсюда — пожить спокойно»