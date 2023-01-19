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В РФ участились рейдерские захваты домов управляющими компаниями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России по-прежнему регулярно происходят подделки решений собраний собственников жилья, в том числе по выбору УК. Проблема с «рейдерскими» захватами многоквартирных домов недобросовестными организациями стоит действительно остро, сказал «Известиям» советник президента ассоциации управляющих организаций «Новое качество» Олег Малахов.

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«В последнее время участились случаи подделки протоколов и решений общих собраний. В таких ситуациях собственникам помещений крайне сложно доказывать, что они не проводили собрание и тем более, не голосовали», — отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Есть даже случаи, когда инициаторы собрания, указанные в протоколе, вообще ничего об этом не знают, сказала она. Обычно недобросовестные организации подделывают протоколы собраний собственников жилья и самовольно назначают себя управляющими. Например, в феврале 2022 года в подмосковном Домодедово жильцы дома по улице Курыжова сами провели собрание и выбрали УК «МКР Дружба Юг».

«К тому моменту наша бывшая УК «М-4» фактически обанкротилась, и мы выбрали новую. Компания приступила к работе в июне и нас полностью устраивала», — рассказал один из жильцов дома Андрей.

В середине июля люди с удивлением узнали, что с 1 августа их домом будет управлять никому не известная УК «Компас».

«Эта управляющая компания подделала наши подписи на бланках голосования собрания, которое никто из нас не посещал. Мы сами провели еще одно собрание, снова выбрали УК «МКР Дружба Юг», но вскоре «Компас» снова подделал решение собрания», — рассказала еще одна жительница дома Екатерина.

По ее словам, собственники квартир писали письма в разные инстанции, включая Генпрокуратуру, губернатору Подмосковья, и так далее, но всё тщетно. УК «Компас» продолжает работать.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Под двумя крышами: участились рейдерские захваты домов управляющими компаниями

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