Регистрация ученика на ЕГЭ-2023: пошаговая инструкция

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для большинства выпускников является путевкой для дальнейшего обучения, а затем и строительства карьеры. Как учащемуся подать заявку на участие в экзамене — читайте в материале «Известий».

Адреса регистрации на ЕГЭ в 2023 году

В случае с выпускными классами заявление на сдачу школьниками подает само образовательное учреждение, собрав необходимые документы и данные. Для регистрации нужны сведения из паспорта или свидетельства о рождении ученика, согласие на обработку персональных данных, а также справки, подтверждающие, что ученик имеет все основания для сдачи ЕГЭ.

Право на сдачу ЕГЭ предоставляется:

выпускникам общеобразовательных учреждений;

выпускникам предыдущих лет;

учащимся 10 класса общеобразовательных организаций, завершившим освоение программы по определенному предмету;

учащимся образовательной организации среднего профессионального образования (СПО);

учащимся иностранной образовательной организации.

Онлайн подать заявление на участие в экзамене можно на портале госуслуг. Другие способы и места регистрации на участие в едином государственном экзамене можно уточнить на сайте местного образовательного ведомства.

В частности, в Москве подача заявления предусмотрена через официальный портал мэра и правительства столицы. А на бумажном носителе заявления подают в общественную приемную регионального центра обработки информации города (РЦОИ).

Кого могут не допустить к сдаче ЕГЭ в 2023 году

Помимо граждан, не входящих ни в одну из категорий выше, недопуск к экзамену могут получить:

учащиеся, имеющие академическую задолженность;

выпускники, имеющие среди годовых оценок за 10-й и 11-й класс двойки;

получившие незачет за итоговое сочинение.

Сроки регистрации на ЕГЭ в 2023 году

Лица, которые имеют все основания для участия в ЕГЭ, должны подать заявку до 1 февраля 2023 года включительно. Срок рассмотрения заявки — один рабочий день.

Каждый участник ЕГЭ может внести изменения в свое заявление или отозвать его в личном кабинете на портале регистрации до 1 февраля. До этого же срока можно поменять выбранные предметы. Позднее внести коррективы в список дисциплин будет невозможно.

Как подать заявление на сдачу ЕГЭ-2023 выпускнику прошлых лет

Сдавать ЕГЭ в 11-м классе необязательно — выпускник может дать себе дополнительный год или несколько на подготовку. Кроме того, сдавать экзамен можно неограниченное количество раз, попытка предоставляется каждый год.

Сроки подачи регистрации для всех едины, а предоставить необходимый пакет документов желающий сдать ЕГЭ может через «Госуслуги» или в региональном пункте регистрации. Для подтверждения заявки потребуются:

паспорт;

СНИЛС;

согласие на обработку персональных данных;

школьный аттестат или диплом об окончании техникума или колледжа;

справка из среднего профессионального учреждения, если заявитель продолжает обучение.

Уведомление о дате и месте проведения экзамена поступит не позднее, чем за две недели до назначенного дня. Помимо того, участник ЕГЭ узнает из уведомления свой уникальный регистрационный номер.

Ранее «Известия» публиковали расписание ЕГЭ по всем дисциплинам в 2023 году как для основной части учащихся, так и для тех, кто будет сдавать экзамен досрочно.