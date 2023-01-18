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Мантуров рассказал о поиске партнеров для производства электромобиля E-NEVA

Мантуров: рассчитываем, что партнеры для производства E-NEVA найдутся в ближайшие месяцы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров 18 января выразил надежду на появление в ближайшие месяцы партнеров для реализации проекта электрического кроссовера E-NEVA.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин посетил Обуховский завод, где ему продемонстрировали экспериментальный образец E-NEVA.

«Рассчитываем найти [партнеров] в ближайшие несколько месяцев <...> и до конца просчитать экономический эффект. Считаем, что у него есть перспективы», — сказал Мантуров, отвечая на вопросы журналистов.

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Также корреспонденты спросили Мантурова, сможет ли E-NEVA составить конкуренцию Tesla. Он ответил, что эти автомобили рассчитаны на разные категории покупателей.

Ожидается, что пробег E-NEVA на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. Электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 с.

О разработке электромобиля стало известно впервые в сентябре 2021 года. Тогда на предприятии объяснили, почему авто называется E-NEVA. Первая буква Е — это сокращение от electric, а NEVA — в честь реки в Санкт-Петербурге.

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