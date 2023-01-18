Путин осмотрел экспериментальный образец электрокроссовера E-NEVA

Президент России Владимир Путин 18 января осмотрел экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-NEVA.

В среду глава государства посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», где побеседовал с рабочими предприятия.

В ходе осмотра кроссовера Путин заглянул в салон и проверил двери авто. Работу он оценил положительно, подняв большой палец вверх.

«Продолжайте, надо расширять внутренний рынок», — сказал он.

Главе государства показали и отечественный полноприводный грузовой автомобиль для гражданских нужд БАЗ-S36A11, а также экспериментальный образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы. На базе этой платформы можно создавать автомобили различных типов кузовов, размерности и грузоподъемности.

Согласно данным портала Drom, автомобиль оснастят мультимедийной системой, цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем на лобовом стекле и сенсорным экраном диагональю 15 дюймов.

Пробег этого авто на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. Электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 с.

О том, что «Алмаз-Антей» разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского использования, стало известно в сентябре 2021 года. Тогда на предприятии рассказали, почему авто называется E-NEVA. Первая буква Е — это сокращение от electric, а NEVA — в честь реки в Санкт-Петербурге.