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VK открывает набор на бесплатную практику для школьников и студентов

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Фото: пресс-служба ВКонтакте
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18 января 2023 г. VK запускает образовательную программу «IT-дайвинг» — онлайн-практику по перспективным специальностям в сфере технологий для учеников старших классов и студентов младших курсов вузов. Ребята из любой точки России смогут познакомиться с шестью направлениями — от разработки до информационной безопасности — и попробовать в них свои силы. Лучших участников пригласят на очное закрытое мероприятие в московский офис VK.

Присоединиться к программе «IT-дайвинг» через специальное мини-приложение «ВКонтакте» смогут ученики старших классов и студенты первого или второго курса бакалавриата любых российских вузов. Участникам будет доступно на выбор шесть популярных направлений: Android- или фронтенд-разработка, UX-исследования, комьюнити-менеджмент, тестирование, информационная безопасность. Эксперты компании расскажут об особенностях профессий и построении карьеры, ответят на вопросы и предложат решить прикладные задачи в каждом направлении.

«IT-дайвинг» пройдет с 10 февраля по 28 февраля. Ребята смогут познакомиться с различными профессиями в IT и узнать, как работают технологические проекты изнутри. На следующем этапе каждый участник выберет направление, которое ему ближе всего, получит кейс по этому направлению и возможность обсудить его с экспертом компании. Такой формат позволит не только узнать, как работают профессионалы, но и попробовать себя в деле.

Все участники, которые успешно пройдут практику, получат сертификаты от VK, а лучших пригласят на закрытое мероприятие для финалистов в штаб-квартире компании в Москве. Офлайн-встреча состоится 10 марта: на ней можно будет вживую пообщаться со специалистами VK и другими участниками. Регистрация доступна до 9 февраля в мини-приложении «IT-дайвинга» «ВКонтакте».

VK помогает школьникам и студентам выбрать и проложить свой путь в IT и запускает профориентационные проекты «День IT-знаний», «Урок цифры», VK Lessons и другие инициативы. Все образовательные активности компании помогают выявить у школьников способности к IT-специальностям, а студентам — получить конкретные навыки, которые приведут их к работе в сфере технологий.

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