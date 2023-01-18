Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником GPS для ВВС США
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником GPS третьего поколения в интересах ВВС США. Об этом она сообщила 18 января в Twitter.
Запуск состоялся с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Задержка относительно запланированного запуска составила 14 минут.
Это шестой запуск спутника GPS III для ВВС США с 2018 года. Они позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем действующие аппараты, у которых она составляет 3–10 м. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.
До этого, 16 января, SpaceX запустила на орбиту военный спутник CBAS-2 в интересах Космических сил США. Конкретные данные о спутнике и его орбите строго засекречены.
Также 10 января SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 40 спутниками OneWeb. Пополнение орбитальной группировки OneWeb позволит расширить охват территории США, Европы, а также большей части Ближнего Востока и Азии.