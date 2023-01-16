SpaceX запустила ракету на орбиту со спутником связи CBAS-2 США

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с военным спутником США. Пуск осуществлен в интересах космических сил государства. Военный спутник CBAS-2 расширит возможности постоянной спутниковой связи, передает телеканал «Известия». Высшее руководство страны будет получать сигналы от боевого командования. Конкретные данные о спутнике и его орбите строго засекречены. Однако по данным экспертов США, масса аппарата достигает 3 т. Спутник должен быть размещен на орбите высотой до 35 тыс. км. Первый подобный спутник запустили в апреле 2018 года.

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