SpaceX запустила ракету с 40 спутниками компании OneWeb
Компания SpaceX 9 января запустила ракету Falcon 9 с 40 спутниками OneWeb.
Запуск ракеты Falcon 9 состоялся с космодрома им. Кеннеди во Флориде.
В Twitter SpaceX после этого появилась несколько публикаций о том, что запуск прошел успешно.
Таким образом, все 40 спутников OneWeb уже выведены на орбиту.
Ранее в этот же день SpaceX перенесла на сутки из-за непогоды запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией из 51 мини-спутника для орбитальной интернет-сети.
В начале декабря ракета Falcon 9 также доставила 40 спутников связи OneWeb на околоземную орбиту.
Отмечалось, что пополнение орбитальной группировки OneWeb позволит расширить охват территории США, Европы, а также большей части Ближнего Востока и Азии.