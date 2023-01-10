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SpaceX отменила запуск ракеты со спутниками Starlink из-за непогоды

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Американская компания SpaceX 9 января перенесла на сутки из-за непогоды запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией из 51 мини-спутника для орбитальной интернет-сети. Об этом сообщается в Twitter компании.

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Старт был запланирован на понедельник с базы ВВС США Ванденберг.

Следующая попытка старта запланирована на 20:02 10 января (07:02 11 января мск)

SpaceX 17 декабря вывела 54 мини-спутника на низкую околоземную орбиту.

В начале декабря в США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink второго поколения. Решение федеральной комиссии по связи (FCC) США позволит SpaceX обеспечить доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране.

В ноябре SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с аппаратом для нужд Космических сил США.

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