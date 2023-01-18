В Японии 13-летняя девочка зарезала мать из-за смартфона

В японском городе Макинохаре префектуры Сидзуока 13-летняя девочка зарезала ножом свою мать после ссоры из-за смартфона. Об этом 18 января сообщил телеканал NHK.

Накануне ночью полиция прибыла в дом, где была обнаружена женщина около 40 лет с многочисленными ножевыми ранениями на шее. Она скончалась по пути в больницу.

Ее 13-летняя дочь призналась, что ударила мать ножом из-за ссоры, связанной с использованием смартфона. При ней был найден окровавленный нож. Полиция уведомила службу опеки за несовершеннолетними о произошедшем.

Предполагается, что девочка зарезала женщину, пока та спала.

11 января сообщалось, что первоклассник напал на учительницу и ранил ее осколком стекла на Камчатке. Ученик также попытался напасть на своих одноклассников.