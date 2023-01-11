На Камчатке первоклассник ранил учительницу осколком стекла

В закрытом городе Вилючинск на Камчатке первоклассник напал на учительницу и ранил ее осколком стекла. Об этом 11 января сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Как рассказали «РИА Новости» в ведомстве, проверка была начата после публикации в соцсетях. Автор публикации отметил, что инцидент произошел из-за того, что руководством образовательного учреждения не принимаются меры по воспитательной работе с младшеклассниками. Теперь прокуратура проверит, что было сделано для урегулирования конфликтов между учениками, и оценит правомерность действий руководства школы.

Кроме того, как сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ, первоклассник также попытался напасть на своих одноклассников. В этой связи следователи тоже начали проверку, в ходе которой дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности во время обучения.

В феврале 2020 года в Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом в живот 59-летнюю учительницу прямо на уроке математики. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.