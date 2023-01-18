СК возбудил дело после падения ребенка со скалодрома в ЯНАО
В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело после падения ребенка со скалодрома. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Инцидент произошел 17 января в спортшколе «Арктика» в Губкинском. Девочка-спортсменка 2011 года рождения поднялась без страховки по стене скалодрома, не удержалась и упала с высоты.
Девочка получила множественные телесные повреждения, ее доставили в больницу, пишет ИА «Ура.ру».
Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи дадут оценку качеству комплекса услуг, оказываемых в спортшколе. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
14 января в Хакасии несовершеннолетняя девочка получила сотрясение мозга и впала в кому после катания на тюбинге, закрепленном с помощью троса на автомобиле «Жигули». Возбуждено уголовное дело.