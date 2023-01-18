Четыре человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

В Выксе Нижегородской области в результате столкновения автомобилей пострадали четыре человека. Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария произошла вечером 17 января на пересечении улиц Академика Королева и Белякова. По предварительным данным, водитель Renault Duster не пропустил встречную машину.

В результате столкновения пострадали четыре человека. Информации об их состоянии не приводится.

9 января два автобуса «ПАЗ» столкнулись в Павлово (Нижегородская область). Шесть человек получили различные травмы.