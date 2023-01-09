Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Нижегородской области
Два автобуса ПАЗ столкнулись утром 9 января в Павлово (Нижегородская область). Шесть человек получили различные травмы.
Авария произошла на улице Карла Маркса. По данным управления ГИБДД, водитель одной из маршруток допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с другим автобусом. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».
По предварительным данным, пострадали один водитель и пять пассажиров. Они доставлены в больницу. В числе пострадавших детей нет.
В Иркутской области автомобиль КамАЗ столкнулся с Mazda Capella. Водитель и три пассажира легковушки получили смертельные травмы.