Дилеры в Москве получили первые электрокары «Москвич 3е»

В России одна из дилерских сетей получила 18 января первую партию электромобилей «Москвич 3е». Старт производства нового электрокара официально не анонсировался, а начало выпуска новинки было запланировано на конец 2022 года, сообщил гендиректор предприятия «Москвич».

В компании уточнили, что продажи электромобиля начнутся в ближайшее время.

В 2023 году на возрожденном заводе планируют выпустить 10 тыс. электромобилей «Москвич 3е». В декабре 2022 года один из официальных дилеров марки сообщил, что ориентировочная стоимость новинки на электротяге составит от 3,5 млн рублей.

«Москвич 3е» является второй моделью бренда. В начале января текущего года в московских автосалонах в продаже появился кроссовер «Москвич 3». Вариант с вариатором стоит от 2,35 млн рублей, а с механической коробкой — 1,97 млн рублей. В мае 2022 года французский автоконцерн Renault передал свой завод «Рено Россия» правительству Москвы и предприятие было изменено в московский автозавод «Москвич» (МАЗ «Москвич»).

10 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на заводе «Москвич» выпущен двухтысячный автомобиль возрожденной марки. В ближайших планах завода выпустить электрическую версию, «Москвич-3е». Машина внешне полностью повторяет стандартный бензиновый кроссовер. Вместо двигателя внутреннего сгорания у него стоит электромотор мощностью 68 л.с. и аккумуляторная батарея емкостью 187 А/ч. Запас хода на одном заряде составляет 410 км.