Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин России заявил о 2,3% ВВП дефицита бюджета в 2022 году
Политика
Пушков объяснил обращение Польши к США по вопросу репараций
Мир
Al Mayadeen указало на сложности для стран Запада из-за конфронтации с РФ
Авто
Toyota запустила в Японии продажи гибрида Prius пятого поколения
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Общество
«Победа» бесплатно перевезла 538 Дедов Морозов и Снегурочек в Новый год
Экономика
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Мир
Антисловом 2022 года в ФРГ выбрали словосочетание «климатические террористы»
Общество
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Авто
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Мир
ЕС пригрозил странам санкциями за оказание РФ военной помощи
Мир
В Шотландии закрылись начальные школы из-за забастовки учителей

Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на заводе «Москвич» выпущен двухтысячный автомобиль возрожденной марки.

«Три» за два: соответствует ли российский кроссовер своей цене
Первая поездка на новом «Москвиче 3»

«Мы восстанавливаем нашу промышленность, которую бросили иностранцы... мы оставили коллектив, возобновили работу этого коллектива, выпустили уже двухтысячный автомобиль», — рассказал Собянин 10 января, вручив автомобиль в качестве подарка на новоселье 100-тысячному москвичу, переехавшему в новое жилье по программе реновации.

Серийное производство кроссовера «Москвич-3» началось 23 ноября 2022 года. Модель выпускается с передним приводом и полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает с вариатором или шестиступенчатой механической коробкой передач.

В ближайших планах завода выпустить электрическую версию, «Москвич-3е». Машина внешне полностью повторяет стандартный бензиновый кроссовер. Вместо двигателя внутреннего сгорания у него стоит электромотор мощностью 68 л.с. и аккумуляторной батареей емкостью 187 А/ч с запасом хода 410 км.

28 ноября стало известно, что завод «Москвич» в 2023 году направит часть автомобилей на обновление парка каршеринга. Ожидается, что завод произведет в текущем году порядка 50 тыс. новых автомобилей, часть из которых пойдет на обновление парка каршеринга в Москве, Московской области и в других регионах России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023