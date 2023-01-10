Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на заводе «Москвич» выпущен двухтысячный автомобиль возрожденной марки.

«Мы восстанавливаем нашу промышленность, которую бросили иностранцы... мы оставили коллектив, возобновили работу этого коллектива, выпустили уже двухтысячный автомобиль», — рассказал Собянин 10 января, вручив автомобиль в качестве подарка на новоселье 100-тысячному москвичу, переехавшему в новое жилье по программе реновации.

Серийное производство кроссовера «Москвич-3» началось 23 ноября 2022 года. Модель выпускается с передним приводом и полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает с вариатором или шестиступенчатой механической коробкой передач.

В ближайших планах завода выпустить электрическую версию, «Москвич-3е». Машина внешне полностью повторяет стандартный бензиновый кроссовер. Вместо двигателя внутреннего сгорания у него стоит электромотор мощностью 68 л.с. и аккумуляторной батареей емкостью 187 А/ч с запасом хода 410 км.

28 ноября стало известно, что завод «Москвич» в 2023 году направит часть автомобилей на обновление парка каршеринга. Ожидается, что завод произведет в текущем году порядка 50 тыс. новых автомобилей, часть из которых пойдет на обновление парка каршеринга в Москве, Московской области и в других регионах России.