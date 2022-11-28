Автомобили «Москвич» появятся в российском каршеринге

Завод «Москвич» в 2023 году направит часть автомобилей на обновление парка каршеринга. Об этом 28 ноября сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на столичный Дептранс.

«В следующем году завод произведет порядка 50 тыс. новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга — и в Москве, и в Московской области, и в других регионах России», — говорится в сообщении ведомства.

23 ноября на автозаводе «Москвич» запустили серийное производство кроссоверов модели «Москвич-3», а к 2025 году предприятие планирует выпустить 120 тыс. автомобилей.

Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с.). Двигатель будет работать в паре с автоматической трансмиссией CVT либо шестиступенчатой «механикой». Также клиентам предложат электрическую версию кроссовера под названием «Москвич 3e». Такой автомобиль получит электромотор мощностью 68 л.с. Запас хода у машины составит 410 км.